El alcalde de la ciudad de NY permitirá a funcionarios federales de inmigración operar en prisión

“Como siempre lo he dicho, los inmigrantes han sido cruciales en la construcción de nuestra ciudad y seguirán siendo clave para nuestro éxito futuro, pero debemos arreglar nuestro sistema de inmigración que ha estado roto durante mucho tiempo”, señaló Adams en un comunicado. “Por eso he sido claro en que quiero trabajar con el nuevo gobierno federal, no pelear con ellos, para encontrar puntos en común y mejorar la vida de los neoyorquinos”.