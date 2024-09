El adiós del presidente mexicano López Obrador: del Palacio Nacional a "La chingada", su rancho

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su penúltima conferencia de prensa matutina diaria en el Palacio Nacional en la Ciudad de México, el viernes 27 de septiembre de 2024. (Foto AP/Jon Orbach) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, habla durante su conferencia de prensa matutina diaria antes de inaugurar oficialmente el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) al norte de la Ciudad de México, el 21 de marzo de 2022. (Foto AP/Marco Ugarte, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

El presidente saliente de México, Andrés Manuel López Obrador, se cruza de brazos después de pronunciar su último Informe del Estado de la Unión en el Zócalo, la plaza principal de la Ciudad de México, el domingo 1 de septiembre de 2024. (Foto AP/Félix Márquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved