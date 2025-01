Egipto revela tumbas halladas en Luxor; una data de hace 3.600 años

Arqueólogos egipcios revisan artefactos recientemente descubiertos por la misión de la Fundación Zahi Hawass para Antigüedades y Patrimonio, en la calzada del templo funerario de la reina Hatshepsut, en Deir al-Bahri en la orilla occidental del Nilo, en Luxor, Egipto, el miércoles 8 de enero de 2025. (AP Foto/Khaled Elfiqi) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved