EEUU y su diplomacia espacial en México: mandos de la NASA comparten con políticos y estudiantes

La administradora adjunta Pamela Melroy y el administrador de la NASA Bill Nelson asisten a una conferencia de prensa en la residencia del embajador de Estados Unidos, en la Ciudad de México, el martes 23 de abril de 2024. Nelson y Melroy, ambos exastronautas, pasaron dos horas conversando con el presidente Andrés Manuel López Obrador el martes. (Foto AP/Marco Ugarte)