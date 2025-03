EEUU y hutíes prometen escalada tras ataques aéreos contra rebeldes en Yemen

Foto tomada de video, difundido por la Oficina de Prensa Ansar Allah via el canal de televisión Al Masirah, que muestra a un niño herido en un hospital en hospital en Saada, Yemen, el 15 de marzo del 2025 tras ataques aéreos en el país. (Al Masirah TV via AP) Al Masirah TV

Esta imagen tomada de un video proporcionado por la Armada de EEEUU muestra un avión despegando del USS Harry S. Truman en el mar Rojo antes de ataques aéreos en Saná, Yemen, el sábado 5 de marzo de 2025. (Armada de EEUU via AP)

“No vamos a permitir que estas personas controlen qué barcos pueden pasar y cuáles no. Así que la pregunta es, ¿cuánto tiempo continuará esto? Continuará hasta que ya no tengan la capacidad de hacerlo”, afirmó el secretario de Estado Marco Rubio a CBS el domingo. Manifestó que estos no son los ataques de represalia aislados que el gobierno de Joe Biden llevó a cabo después de los ataques hutíes.