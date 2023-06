EEUU destina más recursos frente a desapariciones y asesinatos de indígenas

Los miembros de la Comisión No Invisible del gobierno de EE. UU. se preparan para una audiencia de campo en Albuquerque, Nuevo México, el miércoles 28 de junio de 2023. La comisión especial comenzó su reunión con una oración y un momento de silencio mientras se exhibían cuatro faldas coloridas al frente de la sala, en honor a personas desaparecidas, traficadas o asesinadas. (AP Foto/Susan Montoya Bryan) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.