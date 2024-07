EEUU arresta a funcionario sirio que supervisó prisión donde presuntamente se cometieron abusos

ARCHIVO - Detenidos sirios liberados se reúnen frente a carteles que muestran al presidente sirio Bashar Assad, a la derecha, y a su padre Hafez Assad tras ser liberados de la prisión de Adra, en las afueras del noreste de Damasco, Siria, el 15 de enero de 2013. (AP Foto/Bassem Tellawi, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.