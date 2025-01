Edmundo González suma apoyo en Panamá. Deja en custodia actas electorales como prueba de su triunfo

El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia saluda en un reconocimiento para él y para su compatriota María Corina Machado con el mayor galardón de la UE sobre derechos humanos, el premio Sakharov, en el Parlamento Europeo el martes 17 de diciembre de 2024 en Estrasburgo, al este de Francia. (AP Foto/Pascal Bastien) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El presidente panameño, José Raúl Mulino, a la izquierda, recibe del líder de la oposición venezolana Edmundo González una copia de los recuentos electorales de Venezuela de 2024 en el palacio presidencial de la ciudad de Panamá, el miércoles 8 de enero de 2025. (AP Foto/Agustín Herrera)

De izquierda a derecha, el expresidente de México Vicente Fox, el expresidente de Panamá Ernesto Pérez Balladares, la expresidenta de Panamá Mireya Moscoso, el actual presidente panameño José Raúl Mulino, el líder opositor de Venezuela Edmundo González, su esposa Mercedes López; la expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla y el expresidente de México Felipe Calderón posan para una fotografía en el palacio presidencial de la Ciudad de Panamá, el miércoles 8 de enero de 2025. (AP Foto/Agustín Herrera)

El presidente panameño José Raúl Mulino, a la izquierda, sostiene una copia de los recuentos electorales de Venezuela de 2024 que le entregó el líder de la oposición venezolana, Edmundo González, a la derecha, en el palacio presidencial de la Ciudad de Panamá, el miércoles 8 de enero de 2025. (AP Foto/Agustín Herrera)

El líder opositor de Venezuela, Edmundo González, ondea una bandera venezolana durante una reunión con simpatizantes en la Ciudad de Panamá, el miércoles 8 de enero de 2025. (AP Foto/Agustín Herrera)