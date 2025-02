Dron perfora cubierta exterior de planta nuclear de Chernóbil; detectan nivel de radiación normal

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

En esta imagen de archivo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, habla con reporteros durante una conferencia de prensa en la central nuclear de Khmelnytskyi, en Ucrania, el 13 de febrero de 2025. (AP Foto/Alex Babenko, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.