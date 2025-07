Dos gestantes subrogadas hablan sobre la pareja investigada de California que tenía 21 niños

Una vista aérea muestra la casa de Silvia Zhang y Guojun Xuan el miércoles 16 de julio de 2025, en Arcadia, California, donde las autoridades tomaron custodia de varios niños tras un acusación de abuso a menores en mayo, según la policía de Arcadia. (AP Foto/Jae C. Hong) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved