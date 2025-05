Dolorosa recuperación de pacientes con quemaduras por falta de medicinas por bloqueo israelí en Gaza

Iman Abu Shabab, de 30 años, acompaña a su hijo de 7 años, Hamza, quien se recupera en cama de quemaduras de tercer grado que sufrió cuando, aterrado por un bombardeo israelí, derramó un plato caliente de arroz y lentejas en la casa de campaña de su familia en el sur de Gaza el mes pasado, en el hospital Nasser en Jan Yunis, Franja de Gaza, el domingo 4 de mayo de 2025.(AP Foto/Abdel Kareem Hana) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.