Diputados opositores desafían a Milei y aprueban mejora de jubilaciones

Hercot Larsen, de 74 años, lleva un cartel con el mensaje "Jubilados especie en peligro de extinción", durante una protesta semanal para exigir mejores pensiones para los jubilados, en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 4 de junio de 2025. (Foto AP/Rodrigo Abd) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved