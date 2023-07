Diez muertos y varios atrapados por un deslave en India

Rescatistas cavan una tumba para enterrar a una víctima de un deslave en el distrito de Raigad, en el estado occidental indio de Maharashtra, el jueves 20 de julio de 2023. Un alud de tierra provocado por lluvias torrenciales en el estado occidental indio de Maharashtra mató a diez personas y se temía que hubiera muchos otros sepultados, según dijeron medios locales el jueves. (AP Foto/Rafiq Maqbool) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.