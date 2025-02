Devotos de toda India celebran festival de Shivaratri en honor a dios hindú

Hindúes rezan en un templo dedicado al dios hindú Shivaen en el festival Shivaratri en Guwahati, India, el 26 de febrero del 2025. (AP foto/Anupam Nath) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Hindúes hacen fila para rezar en el festival Shivaratri en Jammu, India, el 26 de febrero del 2025. (AP foto/Channi Anand) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Hindúes hacen fila para rezar en el festival Shivaratri en Jammu, India, el 26 de febrero del 2025. (AP foto/Channi Anand) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer hindú enciende una lámpara en el festival Shivaratri en Jammu, India, el 26 de febrero del 2025. (AP foto/Channi Anand) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Hindúes ponen leche en un Shivling, símbolo del dios hindú Shiva, en el festival Shivaratri en Jammu, India, el 26 de febrero del 2025. (AP foto/Channi Anand) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Hindúes hacen fila para entrar a un templo para rezar en el festival Shivaratri en Jammu, India, el 26 de febrero del 2025. (AP foto/Channi Anand) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Hindúes van en ferry a Umananda, una isla del río Brahmaputra donde hay un templo en honor al dios hindú Shiva, en el festival Shivaratri en Jammu, India, el 26 de febrero del 2025. (AP foto/Channi Anand) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Una mujer hindú toca una campana mientras otros hacen fila para rezar en un templo dedicado al dios hindú Shiva, en el festival Shivaratri en Guwahati, India, el 26 de febrero del 2025. (AP foto/Anupam Nath) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Hindúes rezan en un templo dedicado al dios hindú Shivaen en el festival Shivaratri en Guwahati, India, el 26 de febrero del 2025. (AP foto/Anupam Nath) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Una mujer disfrazada de la diosa hindú Kali participa en el festival Shivaratri en Jammu, India, el 25 de febrero del 2025. (AP foto/Channi Anand) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un hindú reza ante una estatua de Lord Shiva en el festival Shivaratri en Sri Parvathi Jadala Ramalingeshwara Swamy Devastanamu, en Narketpally, India, el 26 de febrero del 2025. (AP foto/Mahesh Kumar A.) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un hindú reza ante una estatua de Lord Shiva en el festival Shivaratri en Sri Parvathi Jadala Ramalingeshwara Swamy Devastanamu, en Narketpally, India, el 26 de febrero del 2025. (AP foto/Mahesh Kumar A.) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Hindúes rezan ante una estatua de Lord Shiva en el festival Shivaratri en Sri Parvathi Jadala Ramalingeshwara Swamy Devastanamu, en Narketpally, India, el 26 de febrero del 2025. (AP foto/Mahesh Kumar A.) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un hindú ofrece plegarias en el festival Shivaratri en Sri Parvathi Jadala Ramalingeshwara Swamy Devastanamu, en Narketpally, India, el 26 de febrero del 2025. (AP foto/Mahesh Kumar A.) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un hindú realiza el ritual de meterse en la confluencia de los ríos Ganges, Yamuna y Saraswati en el festival de Shivaratri en Prayagraj, Uttar Pradesh, India, el 26 de febrero del 2025. (AP foto/Rajesh Kumar Singh) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Hindúes realizan en ritual de meterse en la confluencia de los ríos Ganges, Yamuna y Saraswati en el festival de Shivaratri en Prayagraj, Uttar Pradesh, India, el 26 de febrero del 2025. (AP foto/Rajesh Kumar Singh) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Hindúes hacen fila para entrar a un templo para rezar en el festival Shivaratri en Jammu, India, el 26 de febrero del 2025. (AP foto/Channi Anand) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un grupo de personas preparan comida para el festival Shivaratri en el templo Shankaracharya en Srinagar, en la zona de Cachemira controlada por la India, el 26 de febrero del 2025. (AP foto/Mukhtar Khan) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Hindúes ponen leche en un a Shivling, un símbolo del dios hindú Shiva, durante el festival de Shivaratri en Prayagraj, India, el 26 de febrero del 2025. (AP foto/Rajesh Kumar Singh) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Mujeres hindúes prenden velas en el festival de Shivratri en Jammu, India, el 26 de febrero del 2025. (AP foto/Channi Anand) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved