Detienen a dos hombres por violar en grupo a una mujer israelí y su anfitriona en India

Un policía habla por teléfono en la escena del crimen durante la búsqueda de los viajeros que fueron empujados al canal por tres hombres acusados de violar en grupo a dos mujeres, en el distrito de Koppal, en el estado de Karnataka, en el sur de India, el viernes 7 de marzo de 2025. (AP Foto) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.