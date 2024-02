Desata polémica en España cartel de Cristo joven, apuesto y vistiendo un taparrabos

España es predominantemente católica y las tradiciones eclesiásticas como el matrimonio, los bautizos y los desfiles religiosos son inmensamente populares tanto entre creyentes como entre no creyentes. Unas 14.000 personas de todo el país firmaron una campaña en Change.org para retirar el cartel de Jesús.

“No hay nada revolucionario en el cuadro”, dijo García a la agencia de noticias Atlas. “Hay contemporaneidad, pero todos, todos los elementos que he usado son elementos que ya se han utilizado en los últimos siete siglos en el arte sacro”.

“Yo no veo en qué punto, en qué elemento, a la gente que no le está gustando, no les ha gustado”, señaló.