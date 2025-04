De Buenos Aires a Roma: Fechas clave en la vida del papa Francisco

ARCHIVO - El cardenal argentino Jorge Bergoglio, que eligió el nombre de papa Francisco, saluda a la multitud desde el balcón central de la basílica de San Pedro tras ser elegido 266to papa de la Iglesia católica en el Vaticano, el miércoles 13 de marzo de 2013. (AP Foto/Gregorio Borgia, file) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El cardenal argentino Jorge Bergoglio, quien escogió el nombre de Papa Francisco, mira hacia la multitud desde el balcón central de la Basílica de San Pedro después de haber sido electo el pontífice 266 de la Iglesia Católica Romana, en el Vaticano, el miércoles 13 de marzo de 2013. (AP Foto/Luca Bruno, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - En esta reproducción de una fotografía sin fecha proporcionada por María Elena Bergoglio, muestra a la familia Bergoglio posando para un retrato, en Buenos Aires, Argentina. FILE - This undated handout reproduction of a photo made available by Maria Elena Bergoglio, shows the Bergoglio family as they pose for a portrait, in Buenos Aires, Argentina. Fila superior, desde la izquierda: María Elena, Regina Sivori, Alberto, Jorge Mario, Oscar, Marta y su esposo Enrique Navaja. Fila inferior, de la derecha: Mario, María de Bergoglio y Juan. Mario y Regina fueron los padres de Jorge Mario, María Elena, Oscar, Marta y Alberto. (Foto de la familia Bergoglio vía AP, Archivo)

ARCHIVO - En esta foto sin fecha proporcionada por María Helena Bergoglio muestra a Jorge Mario Bergoglio como un adolescente en Buenos Aires, Argentina. (Foto de la familia Bergoglio vía AP, Archivo)

ARCHIVO - El papa Francisco habla sobre los gays y dice que no juzgaría a los sacerdotes por su orientación sexual, en una rueda de prensa abordo del avión papal en su camino de vuelta de Brasil, el 29 de julio de 2013. (AP Foto/Luca Zennaro, Pool, Archivo)

ARCHIVO - El papa Francisco celebra una misa frente a un altar hecho con madera reciclada de un bote que fue usado por migrantes, durante su visita a la isla de Lampedusa, en el sur de Italia, el lunes 8 de julio de 2013. (AP Foto/Alessandra Tarantino, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El papa Francisco es flanqueado por el presidente de Israel, Shimon Peres, a la derecha, y el presidente palestino, Mahmoud Abbas, durante una tarde de oraciones por la paz en el Vaticano, el domingo 8 de junio de 2014. (AP Foto/Gregorio Borgia, archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.