Cuba recibe apoyo de Programa Mundial de Alimentos para conseguir leche en polvo

ARCHIVO - La gente camina bajo un cartel que anuncia una tienda de comestibles privada, a la izquierda, en La Habana, Cuba, el 11 de noviembre de 2023. El gobierno cubano anunció el 4 de marzo de 2024 que recibió apoyo del Programa Mundial de Alimentos para comprar leche en polvo. (AP Foto/Ramón Espinosa, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved