Costa de Marfil pierde ayuda de EEUU al tiempo que Al Qaeda y otros grupos extremistas se acercan

Aminata Doumbia, presidenta del grupo de mujeres, descansa junto a un pozo en tierras de cultivo arrendadas con ayuda de USAID, pero que aún no se han cultivado porque cesó la financiación en Kimbirila-Nord, Costa de Marfil, el 21 de febrero de 2025. (Foto AP/Misper Apawu) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.