Corea del Norte se jacta de su nuevo misil, expertos lo ven demasiado grande para usarlo en guerra

Esta fotografía, proporcionada por el gobierno norcoreano, muestra lo que dice es un lanzamiento de prueba de su nuevo misil balístico intercontinental "Hwasong-19", el jueves 31 de octubre de 2024, en un sitio no revelado en Corea del Norte. No se permtió el acceso de periodistas independientes para cubrir el evento. (Agencia Central de Noticias de Corea/Korea News Service vía AP) KCNA via KNS

En esta imagen proporcionada por el gobierno norcoreano, el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, a la derecha, y su hija observan lo que se describió como un lanzamiento de prueba de un nuevo misil balístico intercontinental Hwasong-19 en un lugar no revelado de Corea del Norte, el jueves 31 de octubre de 2024. Los periodistas independientes no recibieron acceso al evento mostrado en la imagen publicada por el gobierno norcoreano. Se distribuye como se recibió y su contenido no puede verificarse de forma independiente. La marca de agua es de KCNA, la Agencia Central de Noticias de Corea. (Agencia Central de Noticias de Corea/Servicio de noticias de Corea via AP) KCNA via KNS