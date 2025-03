Continúa la búsqueda tras letal naufragio de barco con migrantes ante costa de Chipre

El ministro de Defensa de Chipre, Vasilis Palmas (izquierda), y el de Justicia y Orden Público, Marios Hartsiotis, hablan con reporteros en un centro de coordinación en Larnaca, Chipre, el 17 de marzo de 2025, tras el naufragio de un barco con migrantes en la costa. (AP Foto/Petros Karadjias) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved