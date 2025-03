Congreso colombiano hunde reforma laboral de Petro tras nutrida protesta en defensa de las reformas

El presidente colombiano Gustavo Petro observa una ceremonia militar en la que su nuevo ministro de Defensa, Pedro Sánchez, asume formalmente el mando del ejército, el martes 11 de marzo de 2025, en Bogotá, ColombiA. (Foto AP/Fernando Vergara) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un simpatizante sostiene un cartel del presidente Gustavo Petro antes de la marcha que convocó para apoyar sus propuestas de reforma laboral y de salud, que han tenido dificultades para obtener la aprobación legislativa, frente al Congreso en Bogotá, Colombia, el martes 18 de marzo de 2025. (Foto AP/Fernando Vergara) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El presidente Gustavo Petro se dirige a sus simpatizantes durante una manifestación que convocó para respaldar sus propuestas de reforma laboral y de salud, que han tenido dificultades para obtener la aprobación legislativa, frente al Congreso en Bogotá, Colombia, el martes 18 de marzo de 2025. (Foto AP/Fernando Vergara) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved