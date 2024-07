Condenan en Ecuador a 34 años y 8 meses de prisión al autor del asesinato de candidato Villavicencio

Archivo - El ataúd en el que trasladan los restos del candidato presidencial Fernando Villavicencio llega al cementerio Camposanto Monteolivo, en Quito, Ecuador, el 11 de agosto de 2023, después de que el político de 59 años fuera asesinado en medio de una campaña electoral. El juicio en contra de cinco acusados como autores materiales y cómplices del asesinato de Villavicencio llegó a su etapa final el viernes 12 de julio de 2024. (AP Foto/Carlos Noriega, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved