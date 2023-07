Cómo París recibirá al público y albergará 32 deportes en los primeros Juegos Olímpicos postpandemia

La gente admira el atardecer desde el puente de Debilly cerca de la torre Eiffel, el sábado 12 de noviembre de 2022, en París. (AP Foto/Michel Euler) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

El reloj muestra la cuenta regresiva de 366 días, a un año de la inauguración de los Juegos Olímpicos de 2024, el miércoles 26 de julio de 2023, en París. (AP Foto/Christophe Ena) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Los espectadores observan el partido entre Frances Tiafoe y Alexander Zverev durante la tercera ronda de Roland Garros, el sábado 3 de junio de 2023. Roland Garros será sede del tenis y el boxeo durante los Juegos Olímpicos de París en 2024. (AP Foto/Jean-Francois Badias) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Una mujer camina frente a la entrada del Grand Palais Ephemere, el 9 de junio de 2021, en París. La arena albergará el judo y la lucha en los Juegos Olímpicos de la capital francesa en 2024. (AP Foto/Francois Mori) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Varias personas caminan cerca del Stade de France, el lunes 10 de julio de 2023, en Saint-Denis. El estadio será la sede del atletismo y el rugby de siete en los Juegos Olímpicos de París de 2024. (AP Foto/Thomas Padilla) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Babou Sene, a la izquierda, recibe ayuda al salir de un tren en la Gare de Lyon, el miércoles 26 de abril de 2023, en París. (AP Foto/Christophe Ena) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.