Comienza en Alemania el caso de un campesino peruano por daños climáticos de gigante energética RWE

El agricultor peruano Luciano Lliuya habla a los medios ante imágenes de glaciares sostenidas por activistas en el Alto Tribunal de Hamm, Alemania, antes de la primera vista de su caso de daños climáticos contra la compañía energética alemana RWE por sus emisiones de dióxido de carbono, que podrían haber contribuido al deshielo de un glaciar cercano que podría inundar su casa, el lunes 17 de marzo de 2025. (AP Foto/Martin Meissner) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.