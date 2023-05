Colombia: aeronáutica avala integración Avianca y Viva Air

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 17 de marzo de 2020, aviones de la aerolínea Avianca estacionados en el aeropuerto La Aurora en Ciudad de Guatemala. La Aeronáutica Civil de Colombia ratificó el 8 de mayo de 2023 la integración de las empresas Avianca, Viva Air y Viva Air Perú. (AP Foto/Moisés Castillo, Archivo) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved