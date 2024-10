Cocina gestionada por mujeres trans es un refugio para la comunidad LGBTQ+ en Ciudad de México

Victoria Sámano, en el centro, Karolina Long Tain González Rodríguez, a la derecha, y Yamileth Adriano —todas mujeres trans— sirven comidas en Casa Lleca, el refugio LGBTQ+ que gestionan en el vecindario de Peralvillo en Ciudad de México, el viernes 20 de septiembre de 2024. Samano fundó el refugio en 2020 en un esfuerzo de ayudar a personas LGBTQ+ y trabajadores sexuales sin techo o en riesgo de perder sus hogares. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Karolina Long Tain González Rodríguez, una mujer trans, saca ingredientes de un refrigerador antes de abrir la cocina comunitaria de Casa Lleca, el refugio LGBTQ+ que gestiona en el vecindario de Peralvillo en Ciudad de México, el viernes 20 de septiembre de 2024. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Karolina Long Tain González Rodríguez, una mujer trans, prepara la masa para hacer gorditas en la cocina de Casa Lleca, un refugio LGBTQ+ en el vecindario de Peralvillo, Ciudad de México, el viernes 20 de septiembre de 2024. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Victoria Sámano ajusta un menú mientras abre el comedor social de Casa Lleca, un refugio LGBTQ+ en el vecindario de Peralvillo en Ciudad de México, el viernes 20 de septiembre de 2024. Sámano, una mujer trans, fundó el refugio en 2020 en un esfuerzo de ayudar a personas LGBTQ+ y trabajadores sexuales sin hogar o en riesgo de perder su casa. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Karolina Long Tain González Rodríguez, una mujer trans, pasa junto a una cocina en Casa Lleca, un refugio LGBTQ+ que gestiona en el vecindario de Peralvillo en Ciudad de México, el viernes 20 de septiembre de 2024. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Victoria Sámano, una mujer trans, habla con una usuaria del comedor social en Casa Lleca, el refugio LGBTQ+ que fundó en el vecindario de Peralvillo en Ciudad de México, el viernes 20 de septiembre de 2024. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.