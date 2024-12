Claves sobre la breve y caótica declaración de ley marcial en Corea del Sur

Gente reunida para exigir la renuncia del presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, ante la Asamblea Nacional en Seúl, delante de la Asamblea Nacional en Seúl, Corea del Sur, el miércoles 4 de diciembre de 2024. (AP Foto/Ahn Young-joon) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.