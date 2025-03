Ciudad de México prohíbe las corridas de toros violentas, desatando furia y celebración

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un partidario de las corridas de toros sostiene un cartel que dice "La tauromaquia es arte" en el exterior del Congreso de Ciudad de México, donde se espera que los legisladores debatan su continuación en la Ciudad de México, martes 18 de marzo de 2025.. (AP foto/Ginnette Riquelme) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved