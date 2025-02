Cierran escuelas en islas griegas debido a sismos

Flora Karamolegou, una mujer de 94 años quien dice haber sobrevivido a un sismo en Santorini en 1956, se sube a una embarcación para ir a la parte continental de Grecia, en Santorini, el 4 de febrero del 2025. (AP foto/Petros Giannakouris) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved