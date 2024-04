China enviará 3 astronautas a la estación de Tiangong dentro de su ambicioso programa espacial

Los astronautas chinos de la próxima misión Shenzhou-18, Ye Guangfu, en el centro; Li Guangsu, a la izquierda, y Li Cong asisten a una reunión con la prensa en el Centro de Lanzamiento de Satélites Jiuquan en el noroeste de China, el miércoles 24 de abril de 2024. (AP Foto/Andy Wong) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved