Chile inicia el proceso de extradición de acusados por el homicidio de un exmilitar venezolano

ARCHIVO - La viuda, el hijo y la hermana del exmilitar disidente venezolano Ronald Ojeda asisten a su funeral en el cementerio de Canaán, en Santiago de Chile, el 8 de marzo de 2024, luego de que fuera secuestrado y su cuerpo fuera encontrado enterrado en las afueras de la capital. (Foto AP/Esteban Félix, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved