Chile: Boric hace cuatro cambios en su gabinete en medio de crisis política

ARCHIVO - El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, a la derecha, choca el puño con Giorgio Jackson en un evento para dar a conocer los miembros de su futuro gabinete ministerial en Santiago, Chile, el 21 de enero de 2022. Boric modificó el miércoles 16 de agosto de 2023 su gabinete y cambió a cuatro de sus 24 ministros en medio de una crisis política desatada por transferencias irregulares de dinero desde el Estado a cuestionadas fundaciones.(AP Foto/Esteban Félix, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.