Cese del fuego entre Israel y Hamás entrará en vigor el domingo por la mañana, según funcionarios

Una mujer y un niño caminan junto a su tienda en un campamento para palestinos desplazados, en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el 17 de enero de 2025. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Majida Abu Jarad empaca sus pertenencias mientras se prepara para volver a su casa en el norte de la Franja de Gaza, en un campo para palestinos desplazados en la zona de Muwasi, en el sur del enclave, el sábado 18 de enero de 2025. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) Copyright 2025, The Associated Press. All rights reserved

Una joven se para delante de un mural de las soldados retenidas por Hamás en Gaza, en Tel Aviv, Israel, el 17 de enero de 2025. La frase, en hebreo, dice "Mírelas a los ojos". (AP Foto/Maya Alleruzzo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved