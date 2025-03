Cazas surcoreanos lanzan bombas por accidente, hiriendo a 8 personas

Cazas F-35A de la Fuerza Aérea surcoreana lanzan bengalas durante las maniobras conjuntas entre Corea del Sur y Estados Unidos en el Campo de Entrenamiento de Seungjin en Pocheon, Corea del Sur, el jueves 6 de marzo de 2025. (Yonhap via AP)

Park Sung-sook reacciona al ver su casa dañada cerca de un bombardeo accidental en Pocheon, Corea del Sur, el jueves 6 de marzo de 2025. (AP Foto/Lee Jin-man) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved