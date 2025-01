Castillos de hielo deslumbrantes atraen turistas a Nueva Hampshire y otros estados

Luces de colores brillan dentro de los muros de hielo en la exhibición Ice Castles, el viernes 10 de enero de 2025 en North Woodstock, Nueva Hampshire. (AP Foto/Robert F. Bukaty) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Un niño se asoma a un iglú en la exhibición Ice Castles, el viernes 10 de enero de 2025 en North Woodstock, Nueva Hampshire. (AP Foto/Robert F. Bukaty) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Jessica Sullivan extiende sus dedos tras aceptar una petición de matrimonio inesperada de su novio Brian Jacques, de Fairhaven, Massachusetts, en la exhibición Ice Castles, el viernes 10 de enero de 2025, en North Woodstock, Nueva Hampshire. (AP Foto/Robert F. Bukaty) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Visitantes posan para una foto en el primer día de la exhibición Ice Castles, el viernes 10 de enero de 2025, en North Woodstock, Nueva Hampshire. (AP foto/Robert F. Bukaty) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.