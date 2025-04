Capo mexicano "Don Neto" sale en libertad tras 40 años de cárcel; EEUU aún lo requiere

Fonseca Carrillo, quien todavía tiene pendiente un proceso en Estados Unidos por el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, salió en libertad el 5 de abril tras purgar la sentencia, dijo a The Associated Press un agente federal, el cual habló a condición de guardar el anonimato porque no está autorizado a declarar en el caso.