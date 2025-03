Canadá y la UE responden rápidamente a aranceles sobre importaciones de acero y aluminio de Trump

Trabajadores de la industria del acero en la planta de ArcelorMittal Dofasco, en Hamilton, Canadá, el miércoles 12 de marzo de 2025. (Nathan Denette /The Canadian Press vía AP)

Botellas de whiskey de la marca Jack Daniels en una tienda junto a una botella del vodka ruso Beluga en Düsseldorf, Alemania, el miércoles 12 de marzo de 2025. (AP Foto/Martin Meissner) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved