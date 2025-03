Café excelsa de Sudán del Sur podría ser el grano del futuro por su resistencia al cambio climático

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una trabajadora pone a secar granos de café excelsa el sábado 15 de febrero de 2025, cerca de Nzara, Sudán del Sur. (AP Foto/Brian Inganga) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Varias personas trabajan en una granja de café el sábado 15 de febrero de 2025, cerca de Nzara, Sudán del Sur. (AP Foto/Brian Inganga) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved