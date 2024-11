El presidente de Botsuana admite su derrota electoral tras 58 años de gobiernos de su partido

El presidente del Partido Democrático de Botsuana, Mokgweetsi Masisi, vota durante las elecciones para decidir si el país mantiene la confianza en uno de los partidos africanos que lleva más tiempo en el gobierno, en la escuela primaria Mosielele en la localidad de Moshupa, en el distrito sur de Botsuana, el miércoles 30 de octubre de 2024. (AP Foto/Themba Hadebe) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.