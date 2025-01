Bomberos de Navajo Nation luchan contra los incendios en Los Ángeles

Deago Yanez descansa mientras corta árboles afectados por el incendio de Eaton, el 17 de enero de 2025, en Pasadena, California. (AP Foto/John Locher) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Miembros del equipos de bomberos Navajo Scouts levantan polvo al retirar los restos de un deslave en una colina, mientras trabajan en la extinción del incendio de Eaton, el 17 de enero de 2025, en Altadena, California. (AP Foto/John Locher)

Anthony Platero, miembro de un equipo de los bomberos Navajo Scouts, se limpia el polvo de los ojos mientras retira los restos de un deslave en carretera durante las labores de extinción del incendio de Eaton, el 17 de enero de 2025, en Altadena, California. (AP Foto/John Locher)

Augustine Secatero, de los bomberos Navajo Scouts, bebe agua durante las labores de extinción del incendio de Eaton, el 17 de enero de 2025, en Altadena, California. (AP Foto/John Locher)

Augustine Secatero, de los bomberos Navajo Scouts, usa una motosierra para cortar un árbol destruido por el incendio de Eaton, el 17 de enero de 2025, en Altadena, California. (AP Foto/John Locher)

Deago Yanez, de los bomberos Navajo Scouts, se toma un descanso mientras corta árboles afectados por el incendio de Eaton, el 17 de enero de 2025, en Pasadena, California. (AP Foto/John Locher)

Un efectivo de los bomberos Navajo Scouts espera a recibir órdenes durante las labores de extinción del incendio de Eaton, el 17 de enero de 2025, en Altadena, California. (AP Foto/John Locher)

Bomberos de un equipo de Navajo Scouts descargan sus herramientas de una camioneta durante las labores de extinción del incendio de Eaton, el 17 de enero de 2025, en Altadena, California. (AP Foto/John Locher)

Efectivos de los bomberos Navajo Scouts suben una carretera a pie para retirar los escombros de un deslave en la vía, el 17 de enero de 2025, en Altadena, California. (AP Foto/John Locher)

Bomberos de Navajo Scouts cortan árboles destruidos en el incendio de Eaton, el 17 de enero de 2025, en Pasadena, California. (AP Foto/John Locher)