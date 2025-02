Bomba en seminario de Pakistán mata un destacado clérigo y a cinco fieles antes del ramadán

Un paquistaní llora sobre los féretros de víctimas de un atentado en una mezquita ubicada en un seminario proTalibán, en un hospital en Nowshera, en la región norocciodental de Khyber Pakhtunkhwa, el 28 de febrero de 2025. (AP Foto/Riaz Khan) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.