Bomba rusa mata a 3 personas, dos de ellas menores, en la segunda ciudad más grande de Ucrania

En esta imagen proporcionada por la Administración de la Ciudad de Járkiv, un edificio de apartamentos se ve dañado por ataques rusos en Járkiv, Ucrania, la noche del miércoles 30 de octubre de 2024. (Administración de la ciudad de Járkiv via AP) Kharkiv City Administration

Rescatistas ayudan a la gente después de que un edificio de apartamentos de varias plantas fuera alcanzado por un ataque ruso en Járkiv, Ucrania, la noche del miércoles 30 de octubre de 2024. (AP Foto/Andrii Marienko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved