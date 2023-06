Bolivia recupera la faja waka, un tejido andino milenario

Un hombre toma una foto de las Wak'anas o fajas de tejido andino en una exposición temporal dedicada a la significativa pieza textil de los Aymara, Quechua: las fajas, conocidas como "wak'as" en Aymara or "chumpi" en Quechua, en el Museo Nacional de Etnografía y Folklore, en La Paz, Bolivia, el jueves 29 de junio de 2023. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

