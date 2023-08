"Blue Beetle" pone fin a un mes de reinado de "Barbie" en la taquilla

© 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved

Por otra parte, “Oppenheimer” recaudó 10,6 millones de dólares en su quinta semana. Con un total nacional de 285,2 millones de dólares, el filme de Christopher Nolan ahora posee la distinción de ser el mayor éxito de taquilla que nunca llegó al número uno en un fin de semana. El anterior poseedor del récord de esa estadística improbable es “Sing” de 2016, que recaudó 270,3 millones de dólares a la sombra de “Rogue One: A Star Wars Story” y “Hidden Figures”.

1. “Blue Beetle”, 25,4 millones de dólares.

2. “Barbie”, 21,5 millones.

3. “Oppenheimer”, 10,6 millones.

4. “Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem”, 8,4 millones.

5. “Strays”, 8,3 millones.

6. “Meg 2: The Trench”, 6,7 millones.

7. “Talk to Me”, 3,2 millones.

8. “Haunted Mansion”, 3 millones.

9. “Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One”, 2,7 millones.

10. “The Last Voyage of the Demeter”, 2,5 millones.

FUENTE: Associated Press