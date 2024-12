Biden llega a Angola para su esperada visita al África subsahariana

El presidente estadounidense Joe Biden con el primer ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, a la derecha, y el embajador de Cabo Verde en Estados Unidos, Jose Luis Livramento, en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral en Isla Sal, Cabo Verde, el 2 de diciembre del 2024. (AP foto/Ben Curtis) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved