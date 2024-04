Australia detiene a 7 supuestos extremistas adolescentes tras ataque en iglesia de Sydney

ARCHIVO - Flores colocadas en una cerca ante la iglesia de Cristo el Buen Pastor en Wakely, un suburbio en el oeste de Sydney, Australia, el 16 de abril de 2024. Detectives y agentes del servicio secreto que investigaban el ataque a un obispo en una iglesia de Sydney ejecutaron varias órdenes de registro en la ciudad el miércoles 24 de abril dentro de una gran operación, según las autoridades. (AP Foto/Mark Baker, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved