Ataques israelíes en Gaza matan a 60 personas, incluidos 22 niños, según el Ministerio de Salud

Palestinos evacúan a pacientes del hospital europeo en Jan Yunis, Gaza, afectado por un ataque aéreo israelí el martes de 13 de mayo de 2025. El Ejército israelí dijo que había atacado lo que describió como un "centro de mando y control" situado bajo el hospital. (AP Foto/Mariam Dagga) Copyright 2025, The Associated Press. All rights reserved