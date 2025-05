Ataque aéreo militar en Myanmar habría dejado 22 muertos en una escuela

El Ejército ha utilizado cada vez más ataques aéreos para contrarrestar una lucha armada generalizada contra su gobierno, que comenzó en febrero de 2021 cuando tomó el poder del gobierno electo de Aung San Suu Kyi. Se estima que más de 6.600 civiles han muerto a manos de las fuerzas de seguridad desde entonces, según cifras recopiladas por organizaciones no gubernamentales.

Un miembro del grupo de resistencia Fuerza de Defensa del Pueblo Depeyin Blanco que lucha contra el gobierno militar dijo a The Associated Press que un avión de combate lanzó una bomba directamente sobre una escuela después de las 9 a.m., donde muchos estudiantes de primaria a secundaria ya estaban estudiando. El área está a unos 115 kilómetros (70 millas) al noroeste de Mandalay, la segunda ciudad más grande de Myanmar.