Atajar el cambio climático y el hambre: Estados reciclan y donan alimentos antes de tirarlos

El conductor Carlos Quezada carga sacos de arroz para distribuirlos en Feeding Westchester, en Elmsford, Nueva York, el 15 de noviembre de 2023. Cada vez más estados trabajan para evitar la llegada de alimentos a los vertederos ante el temor a que ocupen demasiado espacio y causen problemas ambientales. (AP Foto/Seth Wenig) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.